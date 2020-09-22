أمير تبوك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ودعم القيادة للقطاع الخاص

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خلال لقائه مدير فقيه للدواجن و"العلمي" وكيل التجارة سابقًا

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الثلاثاء، مدير عام مجموعة فقيه ‏لإنتاج الدواجن، محمود عبدالرحمن فقيه، ووكيل وزارة التجارة والصناعة سابقًا، فواز عبدالستار العلمي.

واطلع أمير المنطقة، خلال اللقاء على تقرير مفصل عن نشاطات المجموعة في تبوك.

وأكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وبما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله - .

كما أكد على تسخير كل الإمكانيات للمستثمرين بالمنطقة.

من جهته، ثمن مدير عام مجموعة فقيه، دعم أمير تبوك، النشاط التنموي في المنطقة.