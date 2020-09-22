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"الحميدان": اليوم الوطني يذكّرنا بتوحيد الكيان وما تحقق من إنجازات

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"الحميدان": اليوم الوطني يذكّرنا بتوحيد الكيان وما تحقق من إنجازات "الحميدان": اليوم الوطني يذكّرنا بتوحيد الكيان وما تحقق من إنجازات
رفع التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة

رفع رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان باسمه واسم كل منسوبي الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حلول الذكرى (90) لتوحيد المملكة العربية وقيام هذا الكيان الكبير على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله الكريم وذكرى توحيد الصف ولم الشتات وبزوغ فجر العلم والمعرفة والدولة الحديثة، حتى وصلت إلى مستويات عالية من الرقي والازدهار وأصبحت محط أنظار العالم.

ونوه الدكتور "الحميدان" بما شهدته المملكة خلال مسيرتها طوال (90) عاماً من طفرة كبيرة في كل المجالات ومنها التعليم العام والجامعي الذي أصبح متاحاً لجميع المواطنين وما شمله في السنوات الأخيرة من نقلات وقفزات كبيرة متطورة ومواكبة متطلبات العصر الحديث وكل متغيراته.

وأضاف "الحميدان" أن الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام يأتي مختلفاً ووسط ظروف دقيقة وأحداث متسارعة بعدما اجتازت المملكة العربية السعودية مرحلة صعبة واستثنائية تظافرت فيها كل الجهود في منظومة مميزة للوقوف بكل قوة وإرادة لمواجهة جائحة وتخطي آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية بكل حكمة واقتدار، والتي تؤكد مجدداً سلامة ما تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- من حرص أكيد على الاهتمام بالمواطن والمقيم على أراضيها ومواصلة مسيرة الخير والنماء والعطاء الإنساني وتحقيق المزيد من المنجزات والتنمية.

ودعا "الحميدان" المولى -عز وجل- بأن يحفظ قيادة هذه البلاد من كل شر ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يعيدنا لمثل هذه المناسبة ونحن في نماء وتطور مستمر وعيش رغيد في ظل قيادتنا الرشيدة رعاها الله وسدد خطاها.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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