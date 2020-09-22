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الرئيس التنفيذي لشركة "سهل" يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

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الرئيس التنفيذي لشركة "سهل" يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الرئيس التنفيذي لشركة "سهل" يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
"الغامدي": المملكة قدمت هذا العام كل ما تستطيع لمواجهة آثار "كورونا"

الرئيس التنفيذي لشركة

رفع الرئيس التنفيذي لشركة "سهل" بندر بن سعيد الغامدي، باسمه واسم منسوبي الشركة لتمويل المساكن "سهل" أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني، داعيًا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ لهذه البلاد أبناءها ورجالها الذين يبذلون الغالي والنفيس في كل مكان لخدمة الدين والوطن.

وقال "الغامدي": "قدمت المملكة خلال هذا العام العديد من المبادرات التي استطاعت من خلالها أن تواجه أزمة كوفيد كورونا، حيث يسير وطننا منذ تأسيسه بكل ثقة وثبات نحو التقدم الدائم والازدهار".

وأضاف: "في ذكرى توحيد هذه البلاد الكريمة، نرفع أيادينا بالدعاء لقائد التوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، الذي أقام أركان هذا الوطن الغالي على العدل والعزيمة والطموح، ليورث بلادنا مكانة عظيمة بين البلدان والأمم، وهي المسيرة التي تعاهدها أبناؤه من بعده لتبقى بلادنا في مقدمة سلم الأمم والشعوب".

وأشاد "الغامدي"، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة بما قدمت وما تقدمه من دعم على مختلف الأصعدة تجاه مواجهة الجائحة العالمية، حيث استفادت العديد من القطاعات من حزم المُبادرات الملكية الكريمة التي قدمتها حكومة المملكة الرشيدة.

ودعا "الغامدي"، أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ له وحدته وترابط أبنائه وأن يحقق لبلادنا ما تتطلع إليه من نمو وتطور، وأن يعيد على المملكة هذه المناسبة وهي في تقدم وازدهار ورخاء، وأمن وأمان.

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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