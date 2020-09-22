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إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا"

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إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا" إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا"
الفيروس أودى بحياة 5 مرضى

إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس وضواحيها سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 131 إصابة، تلتها محافظة طولكرم بواقع 81 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 46.614. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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