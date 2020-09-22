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بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا"

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بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا" بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا"
قبل مواجهة غرناطة "دورياً" الأحد المقبل

بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس

رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.
ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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