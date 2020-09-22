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"" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا"

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"ترامب" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا" "" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا"
يتهم بكين و"الصحة العالمية" بالكذب

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها، فيما يتعلق بجائحة .

وبحسب ما جاء في مقتطفات من كلمته، سيقول ترامب: "أعلنت الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليًّا، كذبًا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وسيضيف: "وفي وقت لاحق قالتا كذبًا: إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، لذلك على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".

وسجل "ترامب" كلمته أمس في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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