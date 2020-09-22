عبيدات : تطبيق العزل المنزلي على الأم اذا كان أحد أطفالها مصابا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ان اللجنة اقرت تعليمات وإرشادات العزل المنزلي والتي تتضمن المحافظة على صحة المعزولين وأسرهم وصحة المجتمع و موافقة خطية من أولياء أمور المصابين المعزولين في المنزل .

وبين عبيدات ان اللجنة اقرت عدد من التوصيات على النحو الاتي :

تحديد فئات المرضى الذين ينطبق عليهم امكانية العزل المنزلي وو ضع الية لمتابعة مرضى العزل المنزلي .

ضرورة ايجاد الية لنقل المصابين من المنزل للمستشفيات في حال تغيرت حالتهم الصحية .

تطبيق العزل المنزلي على الأم اذا كان أحد أطفالها مصابا.