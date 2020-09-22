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القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من حكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان

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القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من حكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من حكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان
بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية

القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من حكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيات تهانٍ من كل من: الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى الملك برقيات تهان: من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات تهان من كل من: الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيات تهانٍ: من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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