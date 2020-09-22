أمانة منطقة جازان تُنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ90

★ ★ ★ ★ ★

زينت شوارعها بـ24 ألف علم للمملكة

أنهت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة المرتبطة بها، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن أمانة المنطقة وبلديات المنطقة المرتبطة بها قامت بتركيب الأعلام، وعقود الزينة، واللوحات التي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف "ابن سعيدان": أنه "تم تركيب (24.000) علم للمملكة، في الطرق العامة والشوارع والميادين والساحات في مدينة جازان وفي محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسية والمنشآت البلدية؛ احتفاءً وابتهاجًا باليوم الوطني المجيد الـ 90 للمملكة".

وتابع " ابن سعيدان": أن "أمانة المنطقة زرعت (60.000) ألف من الزهور والورود في شوارع وطرق وميادين مدينة جازان، إلى جانب تجهيز وصيانة المواقع في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى أعمال صيانة وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة (800،000)م2، وإعادة تشكيل وتقليم الأشجار، وتأهيل وزراعة الكورنيش الأوسط، وإعادة وزراعة حديقة الخزان بمدينة جازان، وتطهير وتعقيم الألعاب والكراسي الموجودة فيها".

ورفع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني