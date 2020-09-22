العضايلة: وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنياً في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ان الحكومة قررت وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنياً .

وأوضح أنه سيتم الطلب من المخالطين الذين يُفرض عليهم الحجر المنزلي الالتزام بأماكنهم لحين فحصهم، وسيتمّ تتبّعهم وفق آليّة تقرّرها الأجهزة المختصّة.

واضاف انه سيتم وضع دليل لمعالجة الثغرات على المعابر الحدودية و اشار إن الحكومة عقدت اجتماعا ناقشت خلاله سير الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية، وتحديداً معبري جابر والعمري، والتأكد من تلافي الثغرات التي حدثت سابقاً، وبأن الإجراءات الجديدة المتخذة منسجمة مع أقصى درجات السلامة والوقاية بحيث تمنع مخالطة الأشخاص القادمين للعاملين على هذه المعابر وضمان سلامة جميع مستخدميها .

وبين ان عزل الأطفال منزليا يتضمن تتبع المعزولين وذويهم .