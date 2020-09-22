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جامعة "المؤسس" تبدأ تسليم طلاب السنة التحضيرية بطاقاتهم

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وسط إجراءات احترازية للحد من تفشي

جامعة

بدأت جامعة الملك عبد العزيز، ممثلة في عمادتَيْ شؤون الطلاب، والقبول والتسجيل، في توزيع البطاقات البنكية والجامعية لطلاب السنة التحضيرية.

جاء ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، عبر خدمة التوصيل للمنازل، بالتعاون مع البريد السعودي، أو تسليم الراغبين من الطلاب حضوريًّا من الجامعة.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: إن عمادتَيْ شؤون الطلاب، والقبول والتسجيل، شكّلَتا فرقَ عمل أشرفت على عملية فرز وتدقيق المعلومات الخاصة بالطلبة من خلال مراحل تجهيز البطاقات البنكية والجامعية وإيصالها عبر البريد السعودي لمنازلهم.

وأضاف أنه جرى تجهيز القرية الرياضية لاستقبال الراغبين
بالاستلام حضوريًّا وسط إجراءات صحية وتنظيمية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على أوقات محددة، لضمان عدم التزاحم.

وقدّم شكره الجزيل لمنسوبي عمادة شؤون الطلاب والقبول
والتسجيل على نجاح التنظيم وخدمة الطلاب بكل سهولة ويسر.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عابد بن عبدالله مشايخي، أن الجهود المتضافرة بين عمادتَيْ شؤون الطلاب والقبول والتسجيل، تكللت بالنجاح، بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني.


وكانت قد دعت عمادة شؤون الطلاب الطلبة الجدد للدخول عبر الرابط وتسجيل رغباتهم في استلام البطاقات الجامعية والبنكية، إما عن طريق التوصيل للمنازل أو الحضور واستلامها من الجامعة؛ حيث وزع عشرة آلاف طالب وطالبة في أوقات محددة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الصحية.

جامعة

جامعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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