أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشركة الدولية للموارد البشرية تطلق تطبيق "تابع" لإدارة المبيعات وعمليات التوزيع

Print
الشركة الدولية للموارد البشرية تطلق تطبيق "تابع" لإدارة المبيعات وعمليات التوزيع الشركة الدولية للموارد البشرية تطلق تطبيق "تابع" لإدارة المبيعات وعمليات التوزيع
بالتزامن مع اليوم الوطني.. ويعمل مجانًا لمدة 90 يومًا

الشركة الدولية للموارد البشرية تطلق تطبيق

دشنت الشركة الدولية للموارد البشرية IHR تطبيق "تابع" https://tab3.app لجميع الهواتف الذكية، والذي يستخدم في إدارة المبيعات وعمليات التوزيع من قبل مندوبي المبيعات والموزعين والمصنعين الذين لديهم موظفون ميدانيون؛ حيث تزامن التدشين مع اليوم الوطني 90 وقدمت الشركة التطبيق مجانًا ولمدة 90 يومًا.

وجاءت أبرز ميزات التطبيق من خلال تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لموظفي المبيعات الميدانيين عند زيارتهم للعملاء، وإدارة أوامر المبيعات وإعداد التقارير، وتخطيط جداول المواعيد، وإدارة الحضور والإجازات.

ويعد تطبيق "تابع" أحد أفضل تطبيقات البائعين والموظفين وإعداد التقارير والأتمتة، ويلبّي احتياجات الأعمال المختلفة التي تشمل السلع الاستهلاكية، والأدوية، والخدمات الميدانية، والملابس، والسيارات، وغيرها من الجهات التي تحتاج لفريق من موظفي المبيعات الميدانيين.

ويسهم تطبيق "تابع" في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 30٪ على الأقل، وتحسن في الإنتاجية وكفاءة قوة المبيعات للشركات التي لديها العديد من موظفي المبيعات.

وفي هذا الخصوص قال ريان عبدالعزيز نائب الرئيس للتوظيف والعمليات: إن "الشركة قامت بتغيير الشكل العام للموقع الإلكتروني الرسمي من خلال اللون الأخضر وشعار اليوم الوطني 90، وقامت أيضًا بالعديد من المبادرات ابتهاجًا واحتفالًا باليوم الوطني، ومن ضمنها تدشين تطبيق تابع الذي يعدّ أحد العوامل المساعدة لبناء فريق مبيعات أو لترقية عمل فريق المبيعات من خلال رفع التقارير بشكل مباشر؛ ما يؤدي إلى زيادة نمو الإيرادات للشركات ومعرفة نقاط القوة في منافذ البيع ومعالجة نقاط الضعف".

وأضاف "عبدالعزيز": أن "الشركة قدمت أيضًا العديد من الهدايا للعملاء الكرام من خلال خصومات على الدورات وهدايا متفرقة فيما يخص منتجات الشركة أو الدورات المجانية التي سوف يتم الإعلان عنها في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، أو من خلال رسائل مباشرة من خلال تطبيق IHR Jobs أو تطبيقات الشركة الأخرى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية