الشركة الدولية للموارد البشرية تطلق تطبيق "تابع" لإدارة المبيعات وعمليات التوزيع

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بالتزامن مع اليوم الوطني.. ويعمل مجانًا لمدة 90 يومًا

دشنت الشركة الدولية للموارد البشرية IHR تطبيق "تابع" https://tab3.app لجميع الهواتف الذكية، والذي يستخدم في إدارة المبيعات وعمليات التوزيع من قبل مندوبي المبيعات والموزعين والمصنعين الذين لديهم موظفون ميدانيون؛ حيث تزامن التدشين مع اليوم الوطني 90 وقدمت الشركة التطبيق مجانًا ولمدة 90 يومًا.

وجاءت أبرز ميزات التطبيق من خلال تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لموظفي المبيعات الميدانيين عند زيارتهم للعملاء، وإدارة أوامر المبيعات وإعداد التقارير، وتخطيط جداول المواعيد، وإدارة الحضور والإجازات.

ويعد تطبيق "تابع" أحد أفضل تطبيقات البائعين والموظفين وإعداد التقارير والأتمتة، ويلبّي احتياجات الأعمال المختلفة التي تشمل السلع الاستهلاكية، والأدوية، والخدمات الميدانية، والملابس، والسيارات، وغيرها من الجهات التي تحتاج لفريق من موظفي المبيعات الميدانيين.

ويسهم تطبيق "تابع" في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 30٪ على الأقل، وتحسن في الإنتاجية وكفاءة قوة المبيعات للشركات التي لديها العديد من موظفي المبيعات.

وفي هذا الخصوص قال ريان عبدالعزيز نائب الرئيس للتوظيف والعمليات: إن "الشركة قامت بتغيير الشكل العام للموقع الإلكتروني الرسمي من خلال اللون الأخضر وشعار اليوم الوطني 90، وقامت أيضًا بالعديد من المبادرات ابتهاجًا واحتفالًا باليوم الوطني، ومن ضمنها تدشين تطبيق تابع الذي يعدّ أحد العوامل المساعدة لبناء فريق مبيعات أو لترقية عمل فريق المبيعات من خلال رفع التقارير بشكل مباشر؛ ما يؤدي إلى زيادة نمو الإيرادات للشركات ومعرفة نقاط القوة في منافذ البيع ومعالجة نقاط الضعف".

وأضاف "عبدالعزيز": أن "الشركة قدمت أيضًا العديد من الهدايا للعملاء الكرام من خلال خصومات على الدورات وهدايا متفرقة فيما يخص منتجات الشركة أو الدورات المجانية التي سوف يتم الإعلان عنها في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، أو من خلال رسائل مباشرة من خلال تطبيق IHR Jobs أو تطبيقات الشركة الأخرى".