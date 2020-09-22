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"صحي الوشحاء" يحصد اعتماد الجودة للمرة الثانية

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بعد خضوعه للتقييم من المركز السعودي

أعلنت صحة الطائف تجديد الاعتراف بمركز صحي الوشحاء للرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك بعد خضوعه للتقييم من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

يذكر أن إعادة الاعتراف بالمنشأة يخضع لمعايير صارمة قد تكون أصعب من معايير أول تقييم؛ حيث يطلب من المركز خطط تحسين سابقة، والرجوع لبعض المعلومات للأعوام السابقة للتأكد من تقيد المركز بذلك.

وأوضحت صحة الطائف أن هذا الاعتماد يؤكد حرصها على استثمار كل الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة والرؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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