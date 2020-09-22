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النائب العام السويسري: يتهم القطري الخليفي برشوة "فالك" وتشجيعه على خيانة فيفا

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النائب العام السويسري: يتهم القطري الخليفي برشوة "فالك" وتشجيعه على خيانة فيفا النائب العام السويسري: يتهم القطري الخليفي برشوة "فالك" وتشجيعه على خيانة فيفا
قصة الفيلا الفاخرة للأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة القدم

النائب العام السويسري: يتهم القطري الخليفي برشوة

اتهم النائب العام السويسري، ناصر الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، جاء ذلك نقلاً عن قناة "العربية" .، مشيرًا إلى أن الخليفي استغل الأزمة المالية لفالك وقام برشوته.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة القطري ناصر الخليفي وجيروم فالك بسويسرا، فيما أكدت النيابة الاتحادية في سويسرا، أن فالك وعد الخليفي بحقوق البث قبل قرار الفيفا، وأضافت النيابة الاتحادية، أن فالك حال دون عرض الفيفا عطاءات عامة بشأن حقوق البث.
وطبقًا لقناة "العربية"، أن آخر ما توصلت إليه المحاكمة الخاصة بناصر الخليفى، أن هناك مخالفات خاصة بحقوق بث المباريات وملف ، مشيرًا إلى أن الخليفى متورط فى تقديم رشوة عبارة عن فيلا فاخرة للأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة القدم مقابل الحصول على حقوق بث دورتين لبطولة كأس العالم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "الأمين العام الأسبق أعلن عن رغبته في شراء تلك الفيلا التي دار الحديث عنها، فيسافر ناصر الخليفي إلى الدوحة من أجل إتمام الصفقة، وقد تم التحقيق في هذا الأمر من قبل المحكمة خلال محاكمة الخليفي، وفي الرابع من ديسمبر 2013، أنشأ ناصر الخليفي شركة عقارية في قطر وتلك الشركة هي التي أتمت شراء الفيلا، ويديرها محامٍ في قطر وهو بمثابة أخ لناصر الخليفي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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