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نسبة التوطين في عدد من الأنشطة بالرياض خلال محرم بلغت 95%

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نسبة التوطين في عدد من الأنشطة بالرياض خلال محرم بلغت 95% نسبة التوطين في عدد من الأنشطة بالرياض خلال محرم بلغت 95%
فريق متابعة الأداء يعتمد في قياسها على الزيارات المجدولة والمفاجئة

نسبة التوطين في عدد من الأنشطة بالرياض خلال محرم بلغت 95%

كشفت آخر التقارير الصادرة عن فريق متابعة الأداء في إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن نسبة الالتزام بالتوطين خلال شهر محرم في أنشطة تأجير السيارات وبيع المستلزمات النسائية ومحلات الذهب والمجوهرات و الاتصالات ومحلات السيارات والدراجات النارية؛ وصلت إلى 95% في العاصمة الرياض.

وقالت التقارير: النسبة تجاوزت ذلك في المحافظات التابعة "الخرج، وادي الدواسر، الأفلاج، المجمعة، الدوادمي، شقراء، الزلفي، حوطة سدير، حوطة بني تميم، والغاط".

وذكر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن فريق متابعة الأداء في المنطقة يعتمد في قياس نسب الأداء على الزيارات المجدولة والمفاجئة على المنشآت التجارية في الأنشطة المستهدفة للخروج بتصور كامل عن مدى الالتزام بالتوطين في كل نشاط، ووضع الآلية المناسبة للتعامل مع النسبة المسجلة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوّة، ورفع نسبة التوطين وتجاوز المعوقات التي قد تحد من ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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