شاهد.. أقدم ساعي بريد في الأفلاج يروي ذكريات 48 عامًا

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كرمته لجنة التنمية احتفاءً باليوم الوطني 90

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج أقدم ساعي بريد في المحافظة، محمد بن غانم الفرشان، حيث زاره نائب رئيس لجنة الأفلاج سعد آل زعير، وعدد من أعضاء اللجنة، وقدموا له هدية تذكارية احتفاءً باليوم الوطني 90 .

وعلى هامش اللقاء أعاد "الفرشان" شريط ذكريات العمل كساعي بريد بمحافظة الأفلاج بقوله: بدأت العمل في البريد بالمحافظة عام 1994هـ قبل نحو 48 عامًا براتب شهري 150 ريالاً، وكنت "طواف" ثم ساعي بريد أقوم بتوصيل المعاملات والرواتب إلى المدارس والمراكز الصحية في مراكز وهجر وقرى المحافظة، وكان آنذاك الطرق غير معبدة بل كانت صحراوية ووعرة وجبلية، وأمضي أحياناً في هذه المهمة أكثر من يوم .

وتابع: في أحد المرات وأثناء توصيل رواتب أطباء مراكز صحية بقرى المحافظة انتابني الخوف من أحد العمالة لمراقبتها تنقلاتي، الأمر الذي دفعني لشراء سلاح ناري، وحمله أثناء تأدية مهمتي؛ خوفاً على أمانة حملت بتأديتها وتوصيلها لأصحابها وهي رواتب الموظفين من الأطباء والمدرسين .

واختتم: الآن ننعم بأمن وأمان وتطور عالمي في التقنية في كثير من التعاملات بالمملكة سهلت على المواطن والمقيم الكثير من الأعمال، وهذا يعود لما تبذله حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، من دعم لا محدودة لدفع عجلة التنمية للأفضل في كافة المجالات .