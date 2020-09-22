محافظ يدمة نجران يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

★ ★ ★ ★ ★

منوهًا بالمشروعات التنموية التي تحظى بها المحافظة

رفع محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبد الهادي معزي العنزي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللأسرة المالكة الكريمة، وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأضاف أن هذا اليوم من كل عام يذكرنا بالنهضة التنموية التي شهدتها هذه البلاد المباركة، والتي حباها الله بشتى النعم، منذ توحيدها، فهذه النهضة التنموية لم تقتصر على إنشاء البنى التحتية للبلاد، بل شملت بناء الإنسان عن طريق توفير التعليم العام والجامعي، والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات المهمة له ليكون فرداً نافعاً في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأشار إلى أن ما تحظى به محافظة يدمة من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله- يجسد مسيرة العطاء والنماء التي تشهدها المملكة منذُ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-التي واصلها أبناؤه الملوك من بعده وصولاً لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-

ونوه بأن محافظة يدمة تشهد تنمية متواصلة في كافة القطاعات بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة نجران ونائبه، حيث بلغ عدد مدارس التعليم بالمحافظة 50 مدرسة للبنين والبنات، فيما تبلغ تكلفة مشاريع النقل المنفذة حالياً أكثر من 41 مليون ريال، كما حظيت المحافظة بمشروعات لإيصال المياه من تكوين الوجيد من خلال إنشاء المحطات وخطوط المياه الناقلة بتكلفة تقارب 320 مليون ريال، وكذلك 12 محطة رئيسية وأشياب تقوم بتوفير المياه للصهاريج بأسعار رمزية، بالإضافة إلى الخدمات البلدية والصحية وغيرها من الخدمات الاخرى التي ينعم بها المواطن. داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة علينا كل عام وبلادنا والأمتان العربية والإسلامية تنعم بالأمن والاستقرار والرقي .

اليوم الوطني