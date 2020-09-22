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برشلونة يسعى لخطف الإسباني "بوتيا " من الوحدة السعودي

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لترميم الخط الخلفي والتعاقد مع لاعبين جدد

برشلونة يسعى لخطف الإسباني

بات مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة السعودي، الإسباني ألبرت بوتيا، أحد خيارات إدارة برشلونة هذا الصيف.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، إن برشلونة يرغب أولاً في ضم إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، لكنه يريد دفع 20 مليون يورو فقط من أجله.
وأشار التقرير إلى أن البارسا قد يتجه إلى خيارات أخرى في حال صعوبة ضم جارسيا، من بينها التوقيع مع بوتيا، مدافع الوحدة السعودي والذي سبق له اللعب مع الهلال أيضاً.
يذكر أن بوتيا لعب أيضًا في صفوف برشلونة خلال بداياته الكروية.

نادي الوحدة السعودي ألبرت بوتيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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