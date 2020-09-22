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المصورة "القحطاني" تتوج بذهبية بنين الدولية وفضية infinity في البوسنة

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حصدت 50  جائزة في 8 أشهر.. عن صورة "نساء الهمر" في محور السفر

المصورة

توجت عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" المصورة الفوتوغرافية أماني بنت يحيى القحطاني، بالميدالية الذهبية (FIAP) في مسابقة بنين الدولية للتصوير لعام 2020 في النسخة الثالثة للمسابقة في جمهورية بنين، وذلك عن صورة (نساء الهمر) في محور السفر، والتي تعد أعلى قيمة في كل محور (بمثابة المركز الأول)، لتكمل عقد 50 جائزة دولية (9 ذهبيات، 5 فضيات، 3 برونزيات، و33 وسام شرفي) حققتها أماني خلال مشاركاتها الدولية منذ مطلع هذا العام الجاري، حيث تعد جائزة مسابقة بنين الدويلة رقم 14 لصورة (نساء الهمر)، فيما نالت صورة (الصداقة) وسامًا شرفيًا في نفس المحور للمسابقة ذاتها.

وحازت عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، الميدالية الفضية في صالون مسابقة infinity 2020 الدولية المقامة في البوسنة والهرسك، عن صورة (بائعي الجمال) في محور السفر، ونالت "القحطاني" وسامين شرفيين في مسابقة somoni 2020 الدولية المقامة في طاجيكستان عن صورتي (نساء الهامر) في محور الناس، و(المرأة المسنة) في محور العام الأحادي.


من جهته، عبر نائب رئيس جمعية "إعلاميون" المتحدث الرسمي للجمعية عبدالعزيز بن فهد العيد، عن بالغ سرورهم في الجمعية - مجلس إدارة وأعضاء - بفوز زميلتهم أماني القحطاني بهذه الجائزة التي أكدت أحقيتها وتميزها كمصورة فوتوغرافية سعودية، وزادت من رصيدها من الجوائز وإنجازاتها على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأفصحت عن موهبتها التي جسدتها أحاسيسها الصادقة قبل عدستها تجاه كل التفصيلات الصغيرة في حياتنا الإنسانية.

وكشف نائب رئيس جمعية "إعلاميون" المتحدث الرسمي للجمعية، إقرار مجلس إدارة الجمعية إنشاء عدد من الأندية في مختلف المسارات الإعلامية، ومنها نادي المصورين (الفوتوغرافي، والفيديو) تحت مظلة الجمعية، وسيكون الجميع داعمين للمواهب بدءاً من مجلس الإدارة والأمانة العامة ومدراء الأندية، لكل إبداع ونشاط منتظر من شباب وفتيات الجمعية على مستوى وطننا الغالي.

المصورة

المصورة

المصورة

المصورة

المصورة الفوتوغرافية أماني بنت يحيى القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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