شاهد.. مدينة ينبع الصناعية تتوشح بالأخضر ابتهاجًا بيوم الوطن

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تزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام في منظر جمالي

توشحت طرق وشوارع الهيئة الملكية بينبع الصناعية باللون الأخضر تزامناً مع الاحتفالات التي تشهدها جميع مناطق المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية وأبتهاجاً بيوم الوطن المجيد.

وتزينت طرق وشوارع وميادين ينبع الصناعية باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله- في منظر جمالي مهيب أضيفت اللمسات الإبداعية على المكعبات والأشكال الهندسية المنتشرة في أرجاء المدينة في يوم الوفاء للوطن.

وتزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام السعودية التي شملت جميع جنبات المدينة لتتحول للوحة فنية زاهية لفتت أنظار قاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية، فيما توشحت الخيمة الملكية الرمز الدائم لمدينة ينبع الصناعية بالإضاءة الخضراء خلال الفترة المسائية، حيث بات منظرهاً ملفتاً لوقوعها في أحد أهم الشوارع الرئيسة بمدينة ينبع الصناعية شارع الملك خالد.

وتزينت كذلك أروقة المقر الرئيسي للهيئة الملكية بينبع بالعلم السعودي فيما ترددت إيقاعات السلام الوطني في مختلف أرجاء المقر مع بدء توافد الموظفين إلى مكاتبهم، وتم توزيع هدايا رمزية في مغلفات تحمل ألوان علم السعودية وعبارات وطنية لموظفي الهيئة الملكية بينبع.



وأبرزت تلك الجهود والمبادرات عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي وعكست مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع وتعزيزًا لمفاهيم التلاحم والوحدة الوطنية، وتعبيراً صادقا ًعن الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي، ولقيادته الحكيمة.

مدينة ينبع الصناعية اليوم الوطني