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الخطأ الصادم.. نهاية مؤلمة لتسلية حارس أمن

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فيديو الخطأ الصادم.. نهاية مؤلمة لتسلية حارس أمن الخطأ الصادم.. نهاية مؤلمة لتسلية حارس أمن
كان ينظر إلى الحاجز ويستعد للقيام بأمر ما

فيديو الخطأ الصادم.. نهاية مؤلمة لتسلية حارس أمن

كان حارس أمن يشعر بالملل بسبب ساعات الوقوف والجلوس الطويلة أثناء تواجده بالعمل، وفي أحد محلات سينسبري، قرر هذا الحارس أن يقوم بتسلية نفسه بالقفز فوق أحد الحواجز، لكن الأمر انتهي بشكل مؤلم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع الفيديو رجل أمن يرتدي بدلة سوداء وسترة صفراء خارج متجر سينسبري في مكان غير معروف.

يقف الحارس خلف حاجز بلاستيك برتقالي، يستخدم لضبط دخول وخروج المتسوقين من المتجر والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

لمدة لحظات ينظر الحارس إلى الحاجز، كما لو كان يتعرف على ارتفاعه، ويستعد قبل أن يقوم بالقفز.

وبعد ذلك، وبجهد رياضي كبير، يقفز فوق الحاجز، لكنه ارتكب الخطأ القاتل، عندما اصطدمت أقدامه بأعلى الحاجز، فسقط الحاجز إلى الأمام ووجد الحارس نفسه لا يزال فوق الحاجز المنهار، ففقد توازنه.

وبدلًا من أن يتجاوز الحاجز إلى الجهة الأخرى، سقط الحارس إلى الخلف، وهبوط زرع بصل رأسًا على عقب، بينما ظل الحاجز يتأرجح بعنف إلى الخلف وإلى الأمام.

وعندما قام مصور الفيديو بنشره على موقع العلاقات الاجتماعية " تويتر"، حقق أكثر من 400 ألف مشاهدة، كما نشر على تطبيق " تيك توك".

وأثار الفيديو العديد من التعليقات، يقول أحد المعلقين: "عند القفز إلى أعلى يستحق الحارس 8 درجات من 10، ولكن يستحق صفرًا بسبب الهبوط الخاطئ"، بينما بدا معلق آخر أنه قلق بشأن الحاجز البلاستيكي، حيث يقول مازحًا: "آمل أن يكون الحاجز على ما يرام". حارس أمن محلات سينسبري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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