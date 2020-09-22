أخبار عاجلة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة -
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين -
شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر -
"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة -
أهالي وزوار جدة يُجسدون مشاعر الفرح باليوم الوطني التسعين -
فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا" -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا على أساس يومي

Print
إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا على أساس يومي إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا على أساس يومي
الإجمالي 429.193 منهم 3922 مصاباً في حالة صحية حرجة

إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا على أساس يومي

كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كأعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات.

وقال بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 429.193، منهم 3922 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 178 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 24.656.

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 363.737 شخصاً، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3 ملايين و800.619 تحليلاً.

وأضاف وفق " اليوم": هناك 29 إقليما إيرانياً (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، وهناك 24 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي ، هي "طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد".إيران فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية