3 منها اليوم.. "ناسا" تحذر: 5 كويكبات تقترب من الأرض

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وكالة استكشاف الفضاء اليابانية: سنوسّع مهام "الصيد"

حذرت "ناسا" من خمسة كويكبات تقترب من الأرض هذا الأسبوع، بعد أيام من إعلان وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها ستوسع مهمتها لصيد الكويكبات.

وفي 21 سبتمبر، يمرّ كل من 2020 RQ6 و2020 SJ2 قرب الأرض، على مسافات 1.2 و1.4 مليون كم على التوالي.

وبحسب "روسيا اليوم" فمن المتوقع أن تحلق ثلاثة أجسام فضائية أخرى قريبة من كوكبنا، في 22 سبتمبر، ويتحرك الأكبر من الثلاثة (بقطر 50 مترًا)، واسمه 2020 RD5، بسرعة 61000 كم في الساعة، على مسافة آمنة تبلغ أربعة ملايين كم.

ويتخطى 2020 SM2، الذي يبلغ قطره 5.8 مترًا، الأرض على بعد 1.2 مليون كم فقط.

ويظهر في الجزء الخلفي 2020 RB6 (طوله 27 مترًا)، بسرعة مذهلة تبلغ 71000 كم في الساعة، ومن المقرر أن يعبر قرب كوكبنا على مسافة "قريبة" تبلغ 2.5 مليون كم.

وقد يقوم صائد الكويكبات الياباني "هايابوسا 2"، الذي هبط بنجاح على الكويكب "ريوغو"، وأطلق عليه رصاصة متخصصة من أجل الحصول على عينات لتحليلها على الأرض، بتوسيع مهمته ويلامس صخرة فضائية أخرى.

ومن المقرر أن تعود العينة الأولية إلى الأرض في ديسمبر، مع هبوط مقرر له في أستراليا.

وأكدت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مؤتمر صحفي أواخر الأسبوع الماضي، أن المهمة ستمدد وسيتجه المسبار إلى كويكب 1998 KY26، الواقع ما بين كوكبي الزهرة والمريخ.وكالة ناسا