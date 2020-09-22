أخبار عاجلة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة -
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين -
شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر -
"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة -
أهالي وزوار جدة يُجسدون مشاعر الفرح باليوم الوطني التسعين -
فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا" -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليوم الوطني.. خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين

Print
اليوم الوطني.. خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين اليوم الوطني.. خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين
الملك حمد أشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين

اليوم الوطني.. خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على مر الزمان.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

شبكة عيون الإخبارية