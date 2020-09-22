أخبار عاجلة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة -
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين -
شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر -
"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة -
أهالي وزوار جدة يُجسدون مشاعر الفرح باليوم الوطني التسعين -
فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا" -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكاديمية أحمد بن سلمان تستأنف برامجها الحضورية وترقي المركز النسائي إلى معهد

Print
أكاديمية أحمد بن سلمان تستأنف برامجها الحضورية وترقي المركز النسائي إلى معهد أكاديمية أحمد بن سلمان تستأنف برامجها الحضورية وترقي المركز النسائي إلى معهد
أقامت أكثر من "60" برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة

أكاديمية أحمد بن سلمان تستأنف برامجها الحضورية وترقي المركز النسائي إلى معهد

أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، عن استئناف برامجها الحضورية، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، بعد أن أقامت أكثر من "60" برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بالفترة الماضية، استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة.

وفي إطار تقديم أفضل خدماتها بما يتناسب مع حاجة سوق العمل الحكومي والخاص، أقر مجلس الإدارة ترقية المركز النسائي إلى معهد، لتقديم شهادات تأهيلية في المجالات الإعلامية التطبيقية، إضافة إلى برامجها التطويرية في مجالات العلاقات العامة والصحافة والإذاعة والتلفزيون.

وتعلن الأكاديمية عن استقبال جميع المتدربين والمتدربات والزوار في مقرها الجديد في حي المؤتمرات بالرياض، على طريق مكة المكرمة، بجوار مجموعة MBC بدايةً من ٤ أكتوبر.

ونوّهت الأكاديمية للراغبين بالتسجيل في برامجها القادمة الدخول على موقعها الإلكتروني www.asami.com.sa.أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر

شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية