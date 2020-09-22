"العواد" يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سبل التعاون

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في مجالات حقوق الإنسان.. وأشاد بعمق العلاقات بين الجانبين

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت، أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوربي؛ لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها؛ مشيدًا بعمق العلاقات بين الجانبين.

واستعرض "العواد"، خلال الاستقبال، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم حقوق الإنسان.

ونوه بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان