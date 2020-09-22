"كوك" يلمّح لإبقاء العمل عن بُعد في "أبل".. حتى بعد "كورونا"

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قال: وجدنا أن هناك بعض الأشياء التي تعمل بشكل جيد فعليًّا

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الأمريكية، تيم كوك، أنه معجب بقدرة الموظفين على العمل عن بُعد في ظل جائحة "كورونا"؛ ملمحًا إلى بقاء بعض عادات العمل الجديدة حتى لما بعد الوباء.

وقال "كوك" في مقابلة مع (The Atlantic Festival): الشركة أطلقت هذا العام منتجات جديدة مثل "أبل ووتش 6" و"أيباد" الجيل الثامن، والتي تم إطلاقها في الوقت المحدد هذا العام، على الرغم من حاجة معظم الموظفين للعمل بعيدًا عن المكتب بسبب تفشي الفيروس.

وأردف: لا أعتقد أن "أبل" ستعود إلى ما كانت عليه؛ لأننا وجدنا أن هناك بعض الأشياء التي تعمل بشكل جيد فعليًّا؛ على حد قوله.

وتتناقض تعليقات كوك مع آراء المديرين التنفيذيين الآخرين، مثل: ريد هاستينغز من "نتفلكس"، الذي وصف العمل عن بُعد أخيرًا بأنه "سلبي جدًّا"، وجيمي ديمون من "جيبي مورغان تشيس كو"، الذي حذر من حدوث ضرر دائم إذا لم يعد العمال إلى المكتب قريبًا.

وقال "كوك": إن ما بين 10٪ و15٪ من موظفي "أبل" قد عادوا إلى المكتب، ويأمل أن يتمكن غالبية الموظفين من العودة إلى المقر الجديد للشركة في (Silicon Valley) في وقت ما من العام المقبل.

ولفت إلى أنه يذهب إلى المكتب في أوقات مختلفة خلال الأسبوع، وأشار إلى أن العمل عن بُعد "لا يشبه التواجد معًا جسديًّا"؛ موضحًا أن العمل في المكتب يثير الإبداع مثل الاجتماعات غير المخطط لها.شركة أبل الأمريكية