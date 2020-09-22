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"الهزاني" يشارك طلاب الأفلاج عبر منصة "مدرستي" ويدشن فعاليات اليوم الوطني

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تصوير: عبدالمجيد آل سهل: زار محافظ الأفلاج تركي الهزاني، صباح اليوم الثلاثاء، متوسطة أحد، اطلع خلالها على تفعيل الفصول الافتراضية للتعليم عن بُعد، وشارك الطلاب تعليمهم عبر منصة مدرستي.

وتجول الهزاني خلال الزيارة برفقة مدير تعليم الأفلاج وقائد المدرسة على الفصول الدراسية التي تحولت مع التعليم إلى قاعات افتراضية يبث منها التعليم للطلاب في منازلهم، واطلع على قيام المعلمين بالتدريس عبر منصة مدرستي؛ مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة في تسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية في استمرار مسيرة عملية العلم ووصولها لكل طالب.

وفي شأن آخر دشن الهزاني انطلاقة فعاليات اليوم الوطني 90، واطلع في عرض مرئي على برامج المدرسة ومسابقاتها المتنوعة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

تلا ذلك تكريم أبناء شهداء الوطن من قِبَل قسم الإرشاد الطلابي بتعليم الأفلاج، بعدها اطلع على درس تعليمي يبث للطلاب بالقاعة الافتراضية بمقر التجهيزات المدرسية.

محافظ الأفلاج تركي الهزاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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