أخبار عاجلة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة -
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين -
شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر -
"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة -
أهالي وزوار جدة يُجسدون مشاعر الفرح باليوم الوطني التسعين -
فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا" -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"قائمة الحرارة الأعلى بالعالم".. 3 مدن سعودية مسجلة والقمة لدولة عربية

Print
"قائمة الحرارة الأعلى بالعالم".. 3 مدن سعودية مسجلة والقمة لدولة عربية "قائمة الحرارة الأعلى بالعالم".. 3 مدن سعودية مسجلة والقمة لدولة عربية
رصد خلال الـ24 ساعة الماضية ووفقًا لـ"الدورادو ويذر" المختص بالمناخ

سجلت ثلاث مدن سعودية، ضمن قائمة أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقًا لموقع "الدورادو ويذر" المختص بالمناخ.

وجاءت مدينة رفحاء في المرتبة السابعة ضمن القائمة بدرجة حرارة بلغت "45.4" درجة مئوية، ثم مدينة الدمام (مطار الملك فهد الدولي بالدمام) في المرتبة العاشرة بدرجة حرارة بلغت "44.7" درجة مئوية، وحلت مدينة القصيم في المرتبة الـ15 ضمن القائمة بدرجة حرارة بلغت "44.3" درجة مئوية.

فيما سجلت مدينة العمارة العراقية أعلى درجة حرارة في العالم بلغت "46.5" درجة مئوية.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر

شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية