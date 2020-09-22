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.. العثور على طفلة حية ببئر صرف بعد 6 أيام من اختفائها

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الشرطة تفحص كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث

بالفيديو.. العثور على طفلة حية ببئر صرف بعد 6 أيام من اختفائها

في واقعة غريبة، يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية، شمالي ، كاميرات المراقبة؛ لكشف غموض العثور على طفلة مختفية لمدة 6 أيام وبصحة جيدة داخل بئر بالمجاورة 37 بمدينة العاشر من رمضان، وجارٍ تكثيف التحريات حول الواقعة.

وحسب صحيفة "فيتو" المصرية، أعاد الأهالي بمدينة العاشر من رمضان طفلة متغيبة تدعى "كنزي" لأسرتها، بعد أيام من اختفائها؛ حيث سيطرت حالة من الفرح على وجوه أسرة الطفلة عقب استلامها؛ فيما اصطحبها والدها لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان عليها.

ونقلت الصحيفة عن محمد عبدالله أبو العينين، والد الطفلة، قوله: "ابنتي ضاعت بسبب إهمال الحضانة، وبعد كام يوم عثر الأهالي عليها داخل بلاعة، وأنا باشكر رجال المباحث قسم ثان العاشر اللي مقصروش معايا خالص".

وبثت الصحيفة شريط قبيل العثور على الطفلة، وفيه يبكي الوالدان ويتمنيان عودة ابنتهما "كنزي"، وفي نهاية الفيديو تسجيل للحظة تسلمها من قسم شرطة العاشر من رمضان، وسط تجمع من الأهالي؛ بينما وقف الأب يشكر أهالي منطقته الذي عثروا على ابنته وأعادوها.

وبدأت أحداث الواقعة ببلاغ لمديرية أمن الشرقية، من أسرة الطفلة "كنزي محمد أبو العينين" مقيمة بالمجاورة 37 بمدينة العاشر من رمضان باختفاء طفلتهم البالغة من العمر عامين ونصف بعد خروجها من حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية الأنوار المحمدية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وسؤال أسرتها؛ اتهموا مسؤولي الحضانة بالإهمال والتسبب في فقدان طفلتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لمعرفة كيف اختفت الطفلة، وكيف عادت بعد 6 أيام.

بالفيديو.. العثور على طفلة حية ببئر صرف بعد 6 أيام من اختفائها

بالفيديو.. العثور على طفلة حية ببئر صرف بعد 6 أيام من اختفائها

بالفيديو.. العثور على طفلة حية ببئر صرف بعد 6 أيام من اختفائها

مصر طفلة مختفية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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