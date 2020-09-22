وزارة البيئة: إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ9 خدمات

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قالت: العمل بها إلكترونيًّا من خلال "أنعام" من بداية أكتوبر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ9 خدمات، والعمل بها إلكترونيًّا من خلال منصة "أنعام" من بداية شهر أكتوبر.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد دشنت في وقت سابق منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، التي تُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، وتنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر، وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفِرَق الحج الموسمية.وزارة البيئة والمياه والزراعة