أخبار عاجلة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة -
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين -
شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر -
"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة -
أهالي وزوار جدة يُجسدون مشاعر الفرح باليوم الوطني التسعين -
فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا" -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أبل" تجهّز مفاجأة.. "آيفون 12 ميني" أصغر هاتف على الإطلاق

Print
"أبل" تجهّز مفاجأة.. "آيفون 12 ميني" أصغر هاتف على الإطلاق "أبل" تجهّز مفاجأة.. "آيفون 12 ميني" أصغر هاتف على الإطلاق
ضمن قائمة تضم "آيفون 12" و"12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس"

كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة المرتقبة، التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لكل عشاق هاتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة "أبل" تجهز لإطلاق هاتف "آيفون 12 ميني"، الذي سيكون "الأصغر" ضِمن هواتفها على الإطلاق.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "أبل" أن هاتف "آيفون 12 ميني" الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وستأتي قائمة هواتف "آيفون" المرتقبة على النحو التالي: "آيفون 12"، و"آيفون 12 ميني"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".

أما بالنسبة لقياس الهواتف الثلاثة المتبقية؛ فسيتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة.

وستدعم هواتف "آيفون" الجديد كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات.

وستأتي شاشات هواتف "آيفون" الجديد من نوع "أوليد"، بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.شركة أبل أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر

شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية