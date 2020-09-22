رئيس الفريق الأمريكي لتطوير لقاح "كورونا": سيكون متوافراً قبل نهاية 2020

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"السلاوي": بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب ويتم حالياً اختبار 6 أنواع

أعلن رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي؛ أن اللقاح سيكون متوافراً قبل نهاية عام 2020 الجاري.

وذكر السلاوي؛ أن لقاح كورونا سيكون جاهزاً بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اختبار "6 أنواع من اللقاحات".

وأضاف، بحسب "سكاي نيوز عربية": "اللقاح سيصبح متوافراً بعد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب، ولا يمكن أن نتوقع متى ستظهر النتائج".

وتابع "أنا أقول إنه سيكون جاهزاً بين أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر أو إلى غاية يناير كحد أقصى.. أنا متفائل أن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية".

وعن سبب تأخر الوصول إلى اللقاح مقارنة بروسيا والصين، أوضح السلاوي؛ "المرحلة الثالثة من التجارب صعبة تقنياً ومكلفة مادياً، لذلك تستغرق وقتاً طويلاً.. وما أعلنته روسيا والصين أجزم أنه سياسي أكثر من أن يكون تقنياً.. الأمر لا يتعلق بسرعة الإعلان؛ بل بالكفاءة وإخضاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص للقاح".

وتابع "لو كل شيء سار حسب الخطة، سنصل إلى تطعيم كل الأمريكيين قبل أبريل وسنكون قادرين آنذاك على تقديم اللقاح لدول أخرى".

وسبق للسلاوي؛ أن أعرب عن ثقته بإنتاج مئات الملايين من جرعات اللقاح ضد جائحة كورونا، بحلول نهاية العام الجاري.

وكان ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن عدداً يكفي منها لـ 330 مليون أمريكي سيكون متوافراً بحلول أبريل 2021.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تعيين العالم المغربي منصف السلاوي؛ على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).فيروس كورونا الجديد