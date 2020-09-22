احتفاءً باليوم الوطني الـ 90.. "غِراس" تقدّم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها

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قالت: ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر وبرامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام

بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 قدّمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غراس"، صرف مستحقات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية عن موعدها، بصرفها اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر 1442، سبتمبر 2020، ضمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس" الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي؛ أن الإعانات شملت 1201 من الأيتام بتكلفة 240200 ريال، وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية الرائد في رعاية الأيتام.. سائلا الله أن يجزل الأجر والثواب لكل مَن أسهم في كفالة الأيتام ورعايتهم.

اليوم الوطني جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان غراس