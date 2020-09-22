نادرة الحدوث.. "بازهر مشعرات" في معدة طفلة ببيشة وجراحة عاجلة تستأصله

★ ★ ★ ★ ★

حالة شرحت تفاصيلها والخطة العلاجية لوالدها وعلى إثرها جهزت غرفة العمليات

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام.

وأوضحت "صحة بيشة"، أنه تم استقبال الطفلة عن طريق طوارئ المستشفى لمعاناتها من قيء مستمر، وتم نظر الحالة من فريق قسم جراحة الأطفال وقسم الأشعة التشخيصية P؛ حيث أجريت لها الفحوصات اللازمة بالموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، وتَبَيّن أن لديها حالة نادرة الحدوث تسمى داء "بازهر المشعرات" (TRICHOBEZOAR).

وبيّنت أنه تم شرح حالة الطفلة والخطة العلاجية لوالدها، وعلى إثرها تم تجهيز غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال هذه الكتلة من داخل المعدة، وتم إجراء العملية دون أي مضاعفات، وتتمتع الطفلة بصحة جيدة، وقد تماثلت للشفاء ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يقوم بتسخير كل الإمكانيات لتقديم خدمة طبية متقدمة بأعلى المستويات طِبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

فريق طبي