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"تيلغراف": جونسون سيحث البريطانيين على العمل من المنزل قدر الإمكان

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"تيلغراف": جونسون سيحث البريطانيين على العمل من المنزل قدر الإمكان "تيلغراف": جونسون سيحث البريطانيين على العمل من المنزل قدر الإمكان
سيعلن إجراءات جديدة لمنع انتشار الفيروس بسبب عودة ارتفاع الإصابات

قالت صحيفة "تيلغراف" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ سيحث رعايا المملكة، يوم الثلاثاء، على العمل من المنزل - قدر الإمكان - لمنع انتشار في البلاد.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن جونسون؛ كان قد حذّر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق، إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.

ووفق " اليوم" من المتوقع أن يوجّه بوريس جونسون؛ الثلاثاء، خطاباً إلى البرلمان والأمة، حيث سيعلن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.

يُشار إلى أن وتائر انتشار الفيروس في بريطانيا عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في مطلع مايو الماضي.. وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 4.3 ألف إصابة يوم الإثنين بعد نحو 3.9 ألف إصابة يوم الأحد.بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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