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هنا خريف وهناك ربيع.. "المسند" عن "طقس اليوم": رياح وغبار يستمران

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هنا خريف وهناك ربيع.. "المسند" عن "طقس اليوم": رياح وغبار يستمران هنا خريف وهناك ربيع.. "المسند" عن "طقس اليوم": رياح وغبار يستمران
قال: اليوم الأول للخريف.. طوله 90 يوماً وله 3 أبراج "الميزان والعقرب والقوس"

هنا خريف وهناك ربيع..

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الرياح الشمالية والشمالية الشرقية النشطة، اليوم، قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الشرقي من #السعودية، وأجزاءٍ من الوسطى، خاصة غربها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل #الخريف مودعين فصل #الصيف".

وتابع: "اليوم الأول من فصل الخريف وطوله 90 يوماً، ويستمر حتى 21 ديسمبر، ولفصل الخريف ثلاثة أبراج: الميزان والعقرب والقوس".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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