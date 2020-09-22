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الصحة الروسية تصرّح باختبار لقاح آخر ضد

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الصحة الروسية تصرّح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا الصحة الروسية تصرّح باختبار لقاح آخر ضد
سيشارك في التجارب السريرية للقاح أكثر من 3 آلاف متطوع

الصحة الروسية تصرّح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحًا بإجراء تجارب سريرية على لقاح ضد ، من إنتاج مركز تشوماكوف الطبي الروسي.

وأشير في بيان للوزارة، يوم الاثنين، إلى أنه سيشارك في التجارب السريرية للقاح أكثرُ من 3 آلاف متطوع.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب في الوقت القريب في مدن كيروف وبطرسبورغ ونوفوسيبيرسك الروسية، وسيبقى المتطوعون تحت العزل الصحي لمدة 16 يومًا بعد التلقيح.

وقال المدير العام لمركز تشوماكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، آيدار إيشمحمدوف: "نخطط لإتمام التجارب السريرية في نوفمبر المقبل".

يُذكر أن سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أغسطس الماضي، تم تطويره من قِبَل مركز غاماليا العلمي، ويشرف على إنتاجه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وتُجرَى في روسيا كذلك تجارب على 3 لقاحات أخرى، أحدها روسي من إنتاج مركز "فيكتور"، والثاني صيني من شركة Sinopharm، والثالث بريطاني- سويدي من شركة AstraZeneca.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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