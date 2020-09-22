"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض وبريدة وحائل والمدينة والشرقية

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سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة، الشرقية).. في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد