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رئيس النصر: نجومنا الشباب هم ثروتنا الحقيقية للمستقبل

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بعد التعادل أمام السد القطري والتأهل متصدرًا لدور الـ16

رئيس النصر: نجومنا الشباب هم ثروتنا الحقيقية للمستقبل

قال رئيس نادي النصر صفوان السويكت إن اللاعبين الشبان في صفوف الفريق الأول لكرة القدم هم الثروة الحقيقية للنادي، وذلك بعد تعادل النصر أمام السد القطري أمس الاثنين بهدف ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا 2020، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب السويكت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النجوم الشباب ثروة النصر"، في إشارة منه إلى معدل الأعمار المنخفض لعدد من اللاعبين، بينهم خالد الغنام (19 عامًا)، الذي سجل هدف فريقه ضد الفريق القطري.

واستدعى البرتغالي روي فيتوريا في قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا مجموعة من الأسماء التي لم تتجاوز سقف 23 عامًا، منهم عبد الإله العمري (23)، وأسامة الخلف (23)، وعبد الرحمن الدوسري (22)، ومختار علي (22)، وعبد العزيز العلاوي (22)، وفراس البريكان (20)، وأيمن يحيى (19)، وخليل عبسي (19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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