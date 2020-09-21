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اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى

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اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى
بواقع 23 رحلة أسبوعياً وأولى الرحلات ستنطلق من لاهور وإسلام أباد

اعتباراً من يوم غد..

تبدأ الخطوط الباكستانية (PIA) من يوم غد بتشغيل رحلات إلى المملكة العربية بواقع 23 رحلة أسبوعياً.

ووفقاً لتقارير باكستانية فإن أول الرحلات التي ستتجه غداً إلى السعودية ستنطلق من مدينتي لاهور وإسلام آباد.

وأشار عبدالله خان المتحدث باسم الخطوط الباكستانية إلى أن عدد الرحلات المتجهة إلى السعودية في الوقت الحالي سيبلغ 23 رحلة أسبوعياً.

وأضاف أن الشركة الباكستانية تقدمت بطلب إذن من الجهات السعودية بالسماح لها بإضافة المزيد من الرحلات وفي حال الحصول على الموافقة سيصبح عدد الرحلات المتجهة إلى مختلف المدن السعودية 28 رحلة أسبوعياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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