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محافظ حفر الباطن يهنئ "السماوي" بدوري الأولى

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استقبلهم في مجلس الضيافة

محافظ حفر الباطن يهنئ

قدم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين وجماهير النادي، على الإنجاز الذي تحقق بتتويج الفريق بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.
وبارك الأمير منصور صعود نادي الباطن "السماوي" إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة.

محافظ حفر الباطن يهنئ

محافظ حفر الباطن يهنئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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