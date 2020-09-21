رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة يتفقد تجهيزات اليوم الوطني الـ 90

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لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بمظهر مُشرِّف

تفقد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي مساء أمس الأحد تجهيزات البلدية واستعداداتها لليوم الوطني 90 لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر المشرف من خلال تجهيز الطرق والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس عبدالوهاب مباركي أن البلدية قامت بتركيب 600 علم موزعة في الطرق والميادين والحدائق بالإضافة إلى تركيب 1200 عقد زينة ليزريةLED وكذلك تركيب شعارات الهوية الوطنية في لوحات اليوني بول والميقا واللوحات المعلقة ومازالت التجهيزات مستمرة حتى تعم كافة المحافظة.