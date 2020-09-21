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قوقعة إلكترونية تعيد السمع لطفلة في السابعة بمستشفى الملك فهد بجدة

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قوقعة إلكترونية تعيد السمع لطفلة في السابعة بمستشفى الملك فهد بجدة قوقعة إلكترونية تعيد السمع لطفلة في السابعة بمستشفى الملك فهد بجدة
أصيبت بـ"متلازمة كوجن" قبل 6 أشهر.. وأُجريت الزراعة لها بشكل طارئ

قوقعة إلكترونية تعيد السمع لطفلة في السابعة بمستشفى الملك فهد بجدة

تمكن فريق طبي متخصص من مركز زراعة القوقعة الإلكترونية بمستشفى الملك فهد، اليوم الاثنين، من إجراء عملية زراعة القوقعة لطفلة في السابعة من عمرها كانت تعاني بسبب فقدان سمع مفاجئ في الأذنين إثر إصابتها بمرض نادر الحدوث يسمى متلازمة كوجن قبل 6 أشهر.

وتفصيلاً، راجعت المركز وهي تعاني فقدانًا لسمع كلي بسبب هذا المرض وقام الفريق الطبي المتخصص بإجراء الفحوص التشخيصية وتبين حاجة الطفلة إلى زراعة القوقعة بشكل طارئ، واستطاعت الطفلة استعادة سمعها بحمد الله بعد تفعيل الجهازين الخارجيين (سماعات القوقعة) في مركز تأهيل زارعي القوقعة الإلكترونية.

وتخضع الطفلة في الفترة القادمة لجلسات البرمجة، بالإضافة إلى جلسات التأهيل التخاطبي حتى تتمكن بحول الله العودة لحياتها وإكمال تعليمها بشكل طبيعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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