مدير مستشفى صامطة يدشن فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020م

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تضمنت برامج توعوية لمواجهة كورونا وتكريم المتميزين من الأطقم الطبية

دشن مدير مستشفى صامطة العام، الاختصاصي يحيى أزيبي، وبحضور المدير الطبي بالمستشفي الدكتور ياسر سعيد، ومدير الجودة وسلامة المرضى، يحيى مهدي، اليوم الاثنين فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020م .

وتضمنت الفعالية عددًا من البرامج التوعوية والتثقيفية وتكريم عددٍ من المتميزين في مجال سلامة المرضى.

وقال "أزيبي " إن اليوم العالمي لسلامة المرضى يُحتفى به يوم 17 سبتمبر من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار ” سلامة الممارسين الصحيين أولوية لسلامة المرضى” بهدف رفع الوعي والتشجيع على نشر ثقافة سلامة المرضى، وان نُقر بمهنية العاملين الصحيين بالمستشفى وتفانيهم في العمل وخصوصًا في ظل القضاء على جائحة كورونا المستجد ( كوفيد١٩)، مقدمًا شكره للجميع لما يبذلونه من جهود متميزة وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى من أجل سلامة المرضى.