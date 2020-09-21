أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طلاب سعوديون يطلقون "زادك الله خيراً يا وطن" في اليوم الوطني

Print
طلاب سعوديون يطلقون "زادك الله خيراً يا وطن" في اليوم الوطني طلاب سعوديون يطلقون "زادك الله خيراً يا وطن" في اليوم الوطني
المبادرة لإبراز الإرث الثقافي لفنون الطهي المحلي:

طلاب سعوديون يطلقون

يجتمع 25 طالباً وطالبة من الطهاة الأكاديميين السعوديين بالمنطقة الشرقية لإطلاق مبادرتهم الوطنية تحت شعار "زادك الله خيراً يا وطن"، والهادفة لإبراز الإرث الثقافي والتنوع في فنون الطهي مع المحافظة على المعايير الصحية، وذلك بتنظيم من أكاديمية زادك لفنون الطهي بالخبر؛ احتفالاً بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية .

وأكدت رئيسة مجلس إدارة أكاديمية زادك، رانيه المعلا، حرصهم في الأكاديمية غير الربحية على تفعيل دورهم في المناسبات الاجتماعية والوطنية من خلال إثراء المحتوى الثقافي وترسيخ الإرث العظيم للمطبخ السعودي، مبينة أن المبادرة جاءت تحت شعار "زادك الله خيراً يا وطن" احتفالاً بذكرى اليوم الوطني التسعين بهدف تسليط الضوء على فنون الطهي وتعريف المجتمع على ثقافات المطبخ المحلي بمختلف مناطق المملكة بما ينعكس إيجاباً على دعم الطهاة السعوديين واكتشاف مواهبهم.

وأوضحت "المعلا" أن مبادرة "لقمة على الماشي" ستفتح أبوابها للأفراد والعائلات الشغوفين لتذوق الطعام السعودي التقليدي بأسلوب معاصر من خلال زيارة الأكاديمية الثلاثاء وكذلك الأربعاء الموافق لليوم الوطني، منوهة بتنظيم برنامج مميز يتضمن ست محطات يتنقل بينها الزوار (12 فرداً لكل مجموعة) وفق إجراءات احترازية والتزام بالتباعد الجسدي، حيث يتم تنسيق جولة لكل مجموعة للاستمتاع بتجربة تذوق ومشاهدة فريدة من نوعها يصاحبها معزوفات موسيقية ولوحات فنية وطنية.

وأشارت "المعلا" بأن تلك المبادرة الوطنية يشارك بها 25 طالباً وطالبة من الطهاة الأكاديميين السعوديين الذين يساهمون في نقل ثقافة المملكة للعالم بكل جودة واحترافية، ويقدمون المطبخ المحلي بنكهات الماضي وابتكارات الحاضر وفق معايير صحية، مؤكدة سعي الأكاديمية لدعم الشباب والفتيات المتميزين في الطهي من خلال إدراجهم في برامج تدريبية تساهم في تطويرهم واكتشاف المواهب السعودية بهذا المجال الثقافي الذي يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030 وبرامج دعم الشباب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

شبكة عيون الإخبارية