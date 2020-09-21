"مجسم وطن" يعلن أسماء الفائزين في دورتها الثانية.. تعرف عليهم

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"النعيم": نطمح أن تكون الجائزة مُلهمة وتحفيزية

أعلنت مسابقة "مجسم وطن" عن فوز مشروعي "طموحنا عنان السماء" و"ميدان العرضة" في الموسم الثاني للمسابقة، وذلك في مساريْ المشاة والمناطق العامة.

واختارت الأعمال الفائزة لجنة التحكيم باعتماد عدة معايير تضمنت: الفكرة التصميمية، الميزات الحسية، التفاصيل الإنشائية، والأهداف الاجتماعية.

وبعد فرز ما يزيد عن 30 مشاركة من مختلف مناطق المملكة وبمختلف التخصصات، تم الانتهاء من وضع القائمة القصيرة للمرشحين، ومن ثم اختيار الفائزين ليتم الإعلان عنهم في اليوم الوطني التسعين.

وسيتم تنفيذ التصاميم الفائزة من قبل رعاة من القطاع الخاص، وبإشراف من "الفوزان القابضة"، وستدشن في اليوم الوطني الحادي والتسعين، العام المقبل.

من جهته، صرح المشرف العام على الجائزة الدكتور مشاري النعيم بأن الهدف من المسابقة تفاعلي، مبيناً أنها جائزة وطنية سنوية تحث على الابتكار واستنباط أفكار متجددة، وتعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، وتساهم في إثراء ثقافة المجسمات الفنية في الأماكن العامة لإضافة لمسة جمالية للمدن السعودية.

وأكد أن القائمين على المسابقة حريصون على أن تكون النسخة الحالية للمسابقة تطويرية وتحفيزية وملهمة للمسابقات في الأعوام المقبلة.

وأوضح أن المشاركات تم تصفيتها لتصل إلى 14 مشاركة في القائمة القصيرة، وتم تقسيمها إلى مجموعتين، وبعدها تم اختيار الفائزين ضمن معايير إضافية تتسم بقوة الطرح الفكري، وأصالة الفكرة وجمالية المنتج والتكوين وجدة الفكرة.

وأشار إلى أن المسابقة تتضمن مسارين مختلفين، حيث يتيح أولهما ابتكار تصميم يتم تنفيذه في إحدى الدوارات، بينما يختص ثانيهما بممرات المشاة أو المناطق العامة.

يُذكر أن جائزة "مجسم وطن" هي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، وهي جائزة وطنية سنوية تستقطب الأعمال التنافسية ليتم تجسيدها كمجسم على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام، وفاز في الموسم الأول للمسابقة فريق "دوار البيرق"، والذي تم تدشينه بواسطة "إكسترا" بالشراكة مع "بلدية الخبر" في دوار العزيزية خلال اليوم الوطني التسعين.

وتعمل مبادرة "مجسم وطن" على إدارة المسابقة وفق معايير لاختيار التصاميم، ودراسة تطبيقها هندسياً، واختيار الرعاة والداعمين من القطاع الخاص، ودراسة عقود التنفيذ وكفاءة المقاولين، كما تعمل بالشراكة مع البلديات المعنية على تحديد المواقع المناسبة، واستخراج كافة التراخيص اللازمة، وتقديم العمليات المساندة لتنفيذ المشاريع وإدارتها.