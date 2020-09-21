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"النصر" يعزز صدارته لمجموعته الآسيوية و"السد" يحسم تأهله بعد التعادل

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في الجولة الخامسة من دوري الأبطال

انتهت المباراة التي جمعت النصر بالسد القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .

وحسم السد القطري تأهله لدور الـ 16 رفقة النصر بعدما رفع رصيده لـ 9 نقاط كما رفع النصر هو الآخر رصيده من النقاط لرقم 11 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

هدف النصر سجله الوافد الجديد خالد الغنام في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يعادل بغداد بو نجاح للسد في الدقيقة 86 .

وقبل تلك المباراة كان النصر في جعبته عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، فيما كان رصيد السد عند 8 نقاط .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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