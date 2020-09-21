استشاري يحذر: تناول 4 فناجين من القهوة الداكنة يمهد للروماتويد

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فضّل "العربية" لاحتوائها على كافيين أقل

كشف استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء حسين، أن للقهوة فوائد إذا تم تناولها باعتدال، مبيناً أن القهوة العربية أفضل من القهوة الأميركية؛ كونها تحتوي على كمية كافيين أقل مقارنة مع الأميركية السوداء؛ لأنها من أنواع القهوة الشقراء (غير محمصة)، كما أن تحميص القهوة يزيد تركيز الكافيين فيها، كما أن احتواء القهوة العربية على البهارات، مثل الهيل والقرنفل والزعفران؛ يضيف لها فوائد صحية.

الإصابة بهشاشة العظام

وأشار إلى أنه تبين أن تناول كوب من القهوة يؤدي إلى طرح (٥) ملغم من الكالسيوم عن طريق البول والبراز، إذ قام الباحثون في عدة جامعات أمريكية بدراسة مدى تأثير القهوة على آلاف النسوة لمعرفة علاقة القهوة بهشاشة العظام، فاستنتجوا من هذه الدراسات أن تناول أكثر من فنجانين من القهوة يؤدي إلى تسارع ارتشاف العظم من العمود الفقري والجسم بشكل عام، أي أنه يساعد على زيادة تحرير الكالسيوم من العظم، فيزيد من طرح الكالسيوم عن طريق البول، مما يؤدي إلى نقص في كثافة العظام، وقد يسارع في ظهور الهشاشة.

وأضاف أنهم وجدوا ازدياد خطر كسور عظام عنق الفخذ في المصابين بالهشاشة بنسبة ٣٥%، وخاصة عند النساء متوسطات الأعمار عمن تناولنها بكمية كوبين أو اقل.

القهوة منزوعة الكافيين

وأوضح أن عملية نزع الكافيين هي عملية كيميائية تحرق حبيبات البن التي نتناولها، لكن هذا التأثير يقل عند استعمال الماء أو مادة غير كيميائية في نزع الكافيين، وهذا بدوره لا يمنحنا رخصة لتعاطي هذا النوع من القهوة.

وأشار بأن دراسة أمريكية أظهرت أن القهوة المنزوعة الكافيين قد ترفع نسبة الكولسترول الضار في الجسم، مبيناً أن الدكتور أشتون أبان، في مقال نشر في المجلة الطبية البريطانية، أن للقهوة منزوعة الكافيين تأثيرات على الجهاز الهضمي تفوق تأثير الكافيين، وهذه الطريقة قديمة، واشتهرت في أوروبا وألمانيا تحديداً، ومن عيوبها فقدان البن للطعم والقوام.

إنتاج العامل الروماتيزمي

ونوه الدكتور حسين بأن مجلة دراسات أمراض الروماتيزم البريطانية نشرت في دراسة أعدها أطباء من المعهد للصحة العامة في هلسنكي، فبعد متابعة استغرقت 15 عاماً لـ 6809 أشخاص غير مصابين بالتهاب المفاصل، أظهرت إصابة 162 شخصا بالروماتويد، منهم 89 كان لديهم العامل الروماتيزمي موجب، مع العلم بعدم ظهور أعراض الروماتويد على أي منهم عند بدء الدراسة.

ولفت بأن الباحثين استنتجوا أن عدد فناجين القهوة المستهلكة يومياً ارتبطت بشكل طردي مع ظهور العامل الروماتيزمي، فمثلاً شرب أربعة فناجين قهوة يومياً أو أكثر قد يزيد من احتمال نسبة الإصابة بالروماتويد ذي العامل الروماتيزمي الموجب إلى أكثر من الضعف، ولا يعرف العلماء سبب زيادة ذلك الاحتمال، لكن يتوقعون أن القهوة تحتوي على مادة غير معروفة تسبب إنتاج العامل الروماتيزمي، والذي يكشف ظهوره عن وجود أجسام مضادة للمرض في الجسم.