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إعفاء السعوديين المسموح لهم بالسفر للخارج من فحص PCR عند العودة

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إعفاء السعوديين المسموح لهم بالسفر للخارج من فحص PCR عند العودة إعفاء السعوديين المسموح لهم بالسفر للخارج من فحص PCR عند العودة
مع تطبيق الاحترازات وتطبيقات المتابعة

إعفاء السعوديين المسموح لهم بالسفر للخارج من فحص PCR عند العودة

حددت قرارات وزارة الداخلية الخاصة بالسفر للخارج بعض الفئات من المواطنين بالسفر بدءاً من 15 سبتمبر الجاري، بناءً على صدور الموافقة، وفقاً لما رفعته الجهات المختصة في بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة في المملكة.

والفئات المسموحة لها بالسفر هي:

- الموظّفون الحكوميون.

- المدنيون والعسكريون المكلفون بمهمات رسمية.

- العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظّمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

- العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

- رجال الأعمال الذين تتطلّب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

- المرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبّية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء.

- الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

- المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية أن المواطنين السعوديين معفون من تقديم فحص بي سي آر عند عودتهم الى المملكة، بالإضافة إلى أنه يلغى السفر بالهوية الوطنية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية العينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد او البقاء لمدة 7 أيام كاملة مع الاشتراك في تطبيقي "تطمن" و"وتوكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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